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Глава Минэкономики не смог взять льготный кредит для бизнеса

16.04.2020

Попытки министра экономического развития Максима Решетникова получить кредит по нулевой ставке на выплату зарплат, который бизнесу пообещало правительство, окончились неудачей. Об опыте «тайного покупателя» он рассказал в Instagram.

Решетников напомнил, что программа «нулевых» кредитов на зарплату доступна не только микро- и малым предприятиям, но и средним и крупным. Но предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок.

«Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков», — пишет министр.

По его словам, пока в программу официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений. Решетников признает, что выдачи кредитов идут медленно: из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд руб. одобрены примерно 1,5 млрд, а выдано реально 400 млн руб.

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