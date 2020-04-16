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Полиция отказалась от проверки пропусков в московском метро

16.04.2020

16 апреля очередей в московском метро нет, говорят в Департаменте транспорта. В своем Telegram-канале чиновники публикуют фото пустынных станций. 

ТАСС передает, что на ряде станций сотрудников полиции нет, а там где они есть, пропуска на передвижение по городу никто не проверяет. Служба безопасности обращает внимание только на людей с большими сумками. 

15 апреля, в первый день пропускного режима, в московском метро скопились большие очереди, что вызвало недовольство горожан и опасение возможной вспышки заражения коронавирусом.


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