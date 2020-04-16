Полиция отказалась от проверки пропусков в московском метро

16 апреля очередей в московском метро нет, говорят в Департаменте транспорта. В своем Telegram-канале чиновники публикуют фото пустынных станций.

ТАСС передает, что на ряде станций сотрудников полиции нет, а там где они есть, пропуска на передвижение по городу никто не проверяет. Служба безопасности обращает внимание только на людей с большими сумками.

15 апреля, в первый день пропускного режима, в московском метро скопились большие очереди, что вызвало недовольство горожан и опасение возможной вспышки заражения коронавирусом.