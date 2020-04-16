СПЧ выступил против переноса Дня окончания войны на День памяти жертв теракта в Беслане

В президентском Совете по правам человека сочли недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане. Ранее Госдума приняла законопроект об установлении дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и упразднении памятной даты России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Правозащитники отмечают, что 3 сентября 2004 года в результате террористического акта в школе №1 Беслана погибли 333 человека, в том числе, 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.

«По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте», — говорится в письме, направленном главой СПЧ Валерием Фадеевым спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.