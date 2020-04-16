Андрей Мальгин из Италии: Смерти стали обыденностью

Обычно я начинаю со статистики заразившихся и умерших. Но вот сейчас что-то засомневался, а стоит ли это вообще делать. В конце концов каждый может увидеть статистику по дням и странам на сайте https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries. Но что дает эта статистика для понимания ситуации?

Согласно свежим данным, которые оглашены только что на пресс-конференции итальянской службы гражданской защиты, за последние сутки выявлено 2.667 случаев. Вчера было 2.972. Но чтобы объективно сравнивать эти результаты, надо обязательно учитывать, сколько анализов всего было проверено. Так вот, сегодня их было 44,3 тысячи, а вчера (из-за предшествовавших праздников) менее 30 тысяч. Все ждали, что по этой причине количество выявленных случаев вырастет, а оно упало.

Умерло 578 человек (вчера 602). Вроде бы тоже прогресс. Но гораздо важнее знать, как меняется число так называемых «активных случаев» (это общее число заболевших с начала эпидемии минус выздоровевшие и минус умершие). Так вот на данный момент «активных случаев» 105.418. Вчера их было 104 тысячи, позавчера – 103 тысячи, днем ранее – 102 тысячи. То есть прирост все-таки есть, по тысяче в день, хотя и не такой взрывной, как еще совсем недавно. Но это не позволяет говорить о том, что ситуация полностью стабилизировалась.

И есть статистические данные, с которыми не поспоришь. Специально для «коронаскептиков» приведу цифры, объявленные сегодня властями Милана. С начала января в городе умерло на 1371 человека больше, чем за тот же период прошлого года. Причем за первые пять дней апреля прирост составил 473 человека в сравнении с прошлым годом. Миланский крематорий – Ламбрате – уже не принимает покойников; уже поступивших хватит на несколько недель работы вперед.

В последние дни я больше пишу о статистике, чем о жертвах. Ну что добавит нового к общей картине рассказ об очередной семье, оба поколения которой погибли этой весной? Или об очередной паре стариков, которые прожили душа в душу пятьдесят или даже шестьдесят лет, а потом скончались с разницей в день или два, даже не сумев проститься друг с другом? Однотипные истории появляются в газетах почти каждый день. Я уже отчасти эмоционально выгорел, и уже не могу воспринимать эту ежедневную трагедию так же остро, как в первые недели. Эти смерти уже стали обыденностью, даже если они случаются на твоей улице (как произошло у нас, где от коронавируса погибла семья). Да и Италия уже не единственное место, где сейчас это случается. Ну что я буду давить тут на жалость. В Испании дела явно хуже. В Нью-Йорке ужас из ужасов. Не хочу накаркать и не имею права пророчествовать и нагнетать, но нам, многое пережившим здесь, ясно, что ситуация в Москве развивается по очень плохому сценарию. Нам там многих предстоит оплакать.

Из сегодняшних итальянских историй меня тронуло одно небольшое происшествие, благополучно завершившееся. Пятилетний мальчик в Триесте был замечен полицией, когда он в одиночестве голосовал на обочине дороги, пытаясь остановить попутную машину. Оказалось, что он убежал от дедушки с бабушкой, куда был отправлен больше месяца назад матерью. Она работает медсестрой в больнице, где лежат больные коронавирусом, и отправила ребенка жить к родителям, чтобы в случае чего не заразить его. Мальчик соскучился и намеревался навестить маму по месту ее работы.

И кстати, мама его на переднем крае борьбы. Национальная федерация медицинских сестер и сиделок объявила, что сегодня скончались еще две медсестры. Всего их за период эпидемии умерло более тридцати. Треть из них работали в домах престарелых.

В Италии огромное количество социальных заведений, прежде всего домов престарелых. И вот они пострадали очень сильно. К сожалению, хватились поздновато, когда в некоторых заведениях пожилые люди стали умирать пачками. Сейчас идет тотальная проверка, и нет практически ни одного подобного заведения, где бы анализы не выявили больных. Смертность среди заболевших коронавирусом пациентов домов престарелых составляет 39,2%. Эту цифру тоже объявили сегодня.

Стали проверять и социальные учреждения для людей с ограниченными возможностями. Итог первого дня проверки: вирус диагностирован у 57 инвалидов и у 52 человек обслуживающего персонала. Пятеро инвалидов скончались.

В Вероне взяли мазок у всех 140 постояльцев приюта для несовершеннолетних иммигрантов, который там организован на базе гостиницы «Монако». Это пришлось сделать после того, как пакистанского мальчика в тяжелом состоянии увезли в больницу. Результат: коронавирус подтвердился более чем у сотни несовершеннолетних обитателей приюта! То есть почти у всех. Сейчас вокруг заведения выставлены патрули, чтобы никто из приютских не мог выйти за пределы гостиницы, но еще вчера они свободно шлялись по городу.

Ну и каждый день приходят новости о зарубежной помощи. Сегодня приземлился самолет с помощью от Сингапура. Помимо традиционного груза — медицинских масок они прислали в дар Италии десятки тысяч тест-наборов для диагностики COVID-19.

Большая сумма поступила в больницы городов Тревильо-Караваджо и Романо в провинции Бергамо от теннисиста Новака Джоковича и его жены Елены. Дарители строжайше запретили раскрывать сумму, но директор одной из этих больниц сказал журналистам, что был совершенно ошарашен размером пожертвования, позволяющим полностью переоснастить реанимационное отделение. Питер Габриэль открыл для свободного скачивания запись своего знаменитого концерта на Арене в Вероне, попросив каждого, кто скачает видео или аудио, перечислить хотя бы символическую сумму в фонд поддержки больниц Вероны, города, тяжело пострадавшего от эпидемии.

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