Сергей Калварский об очередях в метро

Увидел фотографии огромных очередей в метро и совершенно не удивился. Когда проверять пропуска поручают людям, которые в большинстве своем заточены на подавление — аресты, выкручивание рук, применение дубинок, избиения и т.д., невозможно ждать от них понимания, что пропуска не для того введены, чтобы они получили еще одну возможность демонстрировать свою власть, а для сохранения жизней. Ну как им это понять, если для них выгуливающий собаку пенсионер — преступник? И еще. Пока чиновники мэрии, главы управ, чины из ГУВД и прочие руководители не будут стоять в таких очередях вместе с обычными людьми (пусть даже в рамках пиара) — ничего не изменится. Мигалки им даны ведь для того, чтобы они оперативно решали проблемы сограждан, а не для поездок с ветерком. Простите за некоторый популизм, но ведь так и есть. По моему мнению.

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