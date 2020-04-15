Математик Сергей Шпилькин: Посчитаем

Сегодня в Москве было госпитализировано 1774 человека с коронавирусом.

Медианный инкубационный период коронавируса 5 дней, еще 3 дня до обращения к врачу — будем считать, что госпитализированные сегодня заразились 8 дней назад.

В последние дни количество госпитализированных в Москве удваивается за 5 дней (прирост +15% в день).

Тогда сегодня в Москве до такой же тяжести заболевания должны были заразиться (1.15^8)*1774 ~ 5400 человек.

В московском метро в норме совершается 8 миллионов поездок в день. Сейчас загрузка снизилась в 6 раз, будем для простоты считать — до миллиона. По две поездки на пассажира = 500 тысяч входов в метро с утра. Пусть пятая часть из 500 тысяч людей, вошедших сегодня утром в метро, попала в пробки. Это 100 тысяч человек. При вероятности заражения в пробке 5% это +5 тысяч дополнительных зараженных к сегодняшним 5,4 тысячам — то есть пять дней карантина уходят коту под хвост.

И это довольно оптимистическая оценка. Сколько стоят 5 дней карантина Москвы в деньгах?

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