Игорь Эйдман: Коронавирус московской полицейщины

Попытка московских властей ограничить с помощью пропусков контакты между горожанами обернулась полной противоположностью — давкой и хаосом в метро. Коронавирус говорит Собянину большое спасибо, ничего лучшего для его распространения придумать было нельзя.

Я живу в Берлине. Даже в пик развития эпидемии людям здесь не запрещали свободно ходить и ездить по городу без всяких пропусков, гулять в парках, заниматься спортом. Основные требования властей — соблюдать дистанцию и не собираться компаниями больше двух человек (причем семьям — можно). При этом полиции на улицах вообще не видно, документы никто не проверяет.

Как оказалось, такая политика достаточно успешно работает. В последнее время в Германии стабильно сокращается число заражений и активных случаев COVID-19; по слухам, в мае собираются в той или иной степени разрешить работу школ, детских садов, парикмахерских, большинства магазинов.

Российские власти работают в привычной для себя бюрократической, полицейской логике— «держать и не пущать»; пытаются под шумок эпидемии устроить в Москве цифровой концлагерь по китайскому образцу. Но то, что работает в Китае, в России приводит только к еще большему бардаку и помогает распространению эпидемии. Германский опыт показал, что эффективна не полицейщина, а политика, сохраняющая максимум свободы для горожан в условиях необходимых разумно-достаточных ограничений.

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