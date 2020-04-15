Борис Макаренко: Полиция виновата?

Ответ только один: это городская власть ввела электронные пропуска и велела организовать их проверку на входах в метро (есть сомнения?). А дальше оптимизационная задачка для первого курса. Количество выданных рабочих пропусков известно. Утренняя нагрузка на каждую из «хабовых» станций метро тоже известна. Берем понижающий коэффициент на основе цифры выданных пропусков, спрашиваем у полиции, сколько времени занимает проверка одного пропуска (если не знают — проводится элементарное тестирование), получаем размер очереди на вход (точнее, ожидания в ней).

Если бы это было проделано, организатор пришел бы в ужас, и все это дело отменил/переиграл. Раз не отменил — значит это не было сделано.

Двойка тем, кто решил устроить проверку пропусков.

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