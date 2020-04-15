Леонид Гозман: Убийство в карантин

Непредумышленное, конечно, но жертвам от этого не легче. Сколько народу заболеет, сколько из них умрет, никто, конечно, не знает, но ясно, что без потерь не обойдется.

Причина не только в тупости — результате многих лет отрицательного отбора. Это следствие той политической системы, которая у нас установилась.

Мэра не волнует мнение граждан — его, по факту, не избирают, а назначают. Его волнует мнение одного избирателя — президента. Полицейским, от генералов до рядовых, тоже не важно мнение горожан — их карьера от этого никак не зависит. А главный начальник мог бы конечно, подумать о людях — собственно, почему бы и нет? Но он занят решением геополитических вопросов, поправкой собственного здоровья и обороной страны от печенегов. Да и побеспокоить его всерьез трудно: оппозиционных партий, которые могли бы устроить скандал, нет, телевизор в кармане (только что смотрел репортаж по Первому каналу — все, в общем, нормально, граждане довольны). Президенту доложат, что были отдельные сбои, что естественно, а так все штатно. И кстати, есть и хорошие новости — в 2025-м на Луну полетим. Рогозин врать не будет.

Но деградация политической системы, вырождение всех ее институтов сопровождается и личностной и интеллектуальной деградацией — посмотрите на телевизионных спикеров, еще несколько лет назад они были не столь карикатурны. А что надо иметь в голове вместо мозгов, чтобы, как это сделал сегодня Песков, обвинить в коллапсе самих москвичей?

На низших уровнях то же самое. Преступный — ладно, идиотский, безответственный — приказ шел с самого верха. Но выполняли его обычные офицеры, обязанные в соответствии со своим уставами защищать граждан страны, обеспечивать их безопасность, приходить им на помощь в любой ситуации. Совершенно очевидно, что ущерб от того, что в метро пройдет кто-то, у кого нет пропуска, несопоставим с неизбежными заражениями в толпе. Был ли хоть один офицер, который последовал своему долгу и снял кордон? Если да, мы должны знать его имя, чтобы поблагодарить за спасенные жизни.

Нам говорят: все, мол, ошибаются, первый блин комом, «отнеситесь с пониманием». Готов! Но только в том случае, если мэр, главный городской полицейский и прочие стояли в тех же очередях. Нет? На машинах проехали и их не тормозили? Ну, тогда под суд!

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