Путин поручил оказать прямую финпомощь бизнесу

Президент России Владимир Путин поручил предоставить компаниям малого и среднего бизнеса прямую безвозмездную помощь по 12 130 рублей на сотрудника в апреле-мае. Деньги можно будет потратить и на выплату зарплат, и на решение неотложных задач. Для получения средств предприятие должно сохранить не менее 90% от штатной численности сотрудников на 1 апреля.

Бизнесу начнут выдавать льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ. Половина кредитов будет обеспечена госгарантиями. Не менее 75% объема зарплатных кредитов будут обеспечены гарантиями ВЭБа.

Также Путин предложил направить регионам дополнительно 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости их бюджетов.





