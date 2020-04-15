Спрос на нефть в апреле опустится до уровня 1995 года

В апреле спрос на нефть будет на 29 млн баррелей в сутки ниже, чем год назад и опустится до уровня 1995 года, говорится в обзоре Международного энергетического агентства. По итогам второго квартала разница с прошлогодними показателями составит более 23 млн баррелей в сутки, даже к концу года спрос полностью не восстановится.

Принятые государствами меры по сдерживанию распространения коронавируса привели почти к полной блокировке мобильности, что серьезно сказалась на спросе на нефть. Так по итогам года мировой спрос сократится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки, отмечают в МЭА.

«Во всем мире миллиарды людей страдают от одного из самых серьезных кризисов в области здравоохранения. Глобальная экономика находится под давлением, чего не было со времен Великой депрессии в 1930-х годов; предприятия терпят крах, а безработица растет. Ограничительные меры применяются в 187 странах и территориях, и, хотя они различаются по объему, активность в транспортном секторе резко сократилась почти повсеместно. Даже если предположить, что ограничения на поездки будут сняты во второй половине года, мы ожидаем, что мировой спрос на нефть в 2020 году упадет на 9,3 млн баррелей в день по сравнению с 2019 годом, что приведет к потере почти десятилетнего роста», — говорится в отчете.

За счет сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, к которой присоединились ряд стран, мировые поставки нефти в мае сократятся на рекордные 12 млн баррелей в сутки. За год добыча может быть на 2,3 млн баррелей в сутки ниже, чем в прошлом году.

«Меры, объявленные ОПЕК + и странами G20, не приведут в равновесие рынок немедленно. Но, снижая пик избыточного предложения и сглаживая кривую роста запасов, они помогают сложной системе справиться с худшим из этого кризиса, последствия которого для рынка нефти остаются весьма неопределенными в краткосрочной перспективе», — отмечают в МЭА.

В отчете говорится, что запасы нефти будут продолжать расти и по-прежнему есть угроза перенапряжения логистики нефтяной промышленности (судов, трубопроводов и резервуаров) в ближайшие недели. И если объемов должно хватить до середины года, то проблемой могут стать «узкие места» цепочек, такие как конкуренция за покупку места в системах трубопроводов, транспортирующих нефть, цены на хранения в танкерах и другие условия.

Также, по данным МЭА, ожидается снижение объема нефтепереработки в 2020 году на 7,6 млн баррелей в сутки на фоне резкого снижения спроса на топливо. Но хотя объемы будут падать, запасы топлива и другой продукции вырастут на 6 млн баррелей в сутки.