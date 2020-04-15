Дмитрий Гудков: Нельзя забывать об амнистии

Амнистия. О ней нельзя забывать, несмотря на любые пробки в метро.

9 мая все ближе, к юбилеям Победы в России всегда устраивали амнистию. В этом году она необходима особенно: коронавирус за решеткой равносилен смертному приговору. Но власть решила никого не выпускать. Я не знаю, из каких соображений, возможно, из людоедских, возможно, просто не думает об этом.

Наша задача – разжать зубы системы. Мы вносили законопроекты об амнистии через дружественных депутатов – не помогло. Да и сами законопроекты сейчас должны быть гораздо шире, речь идет просто о выживании людей за решеткой.

Поэтому остался последний известный но законный способ: массовые обращения к депутатам и в администрацию президента. Он не такой безнадежный, как кажется, наоборот.

Власть устроена формально. Там не обращают внимания на посты в фейсбуке. Там реагируют на официальные входящие обращения. Для них есть электронные приемные, сложные формы, формальные пути. Муторно, нудно, но работает это так. Если в такие приемные поступит 1000, 10 000, 100 000 обращений, отмахнуться от них будет нельзя. Бюрократическая машина должна будет работать, отвечать, штамповать… Скрипеть, но делать.

Значит, нужно ее растолкать. Другого выхода нет. Поэтому мы сделали сайт: http://svoboduvsem.ru/

Все очень просто. Там есть текст письма (нужно скачать и подписать) и 4 адреса, по которым его нужно отправить: АП, ГД, фракции ЕР и КПРФ в Госдуме. Чем больше будет писем, тем больше топлива мы зальем в бюрократическую машину, чтобы она заработала. И выпустила людей.

Хороших и плохих, честных и не очень, политических и просто заключенных. Важно сделать амнистию как можно более широкой. Общее требование – отпустить всех людей со сроками до 5 лет, всех стариков, беременных, инвалидов, всех политических уников с «экстремистскими» статьями за мыслепреступления. Детали можно проговаривать потом, когда будет принято официальное решение об амнистии. Пока нужно добиться главного – самого ее факта.

Я прошу: распространите этот мой призыв и адрес сайта. Выход на свободу сотен тысяч человек – это спасение их жизней во время эпидемии.

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