СК завершил расследование в отношении пилота загоревшегося при посадке в Шереметьево самолета

Следственный комитет направил в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело Дениса Евдокимова, командира рейса «Москва-Мурманск», который 5 мая совершил грубую посадку в Шереметьево. Пилота обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб, сообщается на сайте СК.

«Следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна», — отмечает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Денис Евдокимов и его адвокат Наталья Митусова не согласны с выводами следствия. По словам капитана экипажа, самолет при посадке «швыряло из стороны в сторону», так как он не слушался управления. Защита ходатайствовала о назначении около 30 экспертиз, в том числе связанных с защитой самолета от попадания молний и повреждением стоек шасси, но ей было отказано.

Рейс «Москва — Мурманск» 5 мая 2019 года запросил экстренную посадку в аэропорту вылета, но она получилась жесткой, самолет загорелся. В результате погибли 40 пассажиров и один член экипажа. 10 человек получили повреждения различной степени тяжести.



