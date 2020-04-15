Инфоцентр по коронавирусу возглавит доктор Мясников, отрицавший возможность заражения россиян COVID-19

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом возглавит врач и телеведущий Александр Мясников. В его обязанности войдет борьба с «фейкньюс», связанных с COVID-19, информирование граждан о вирусной угрозе, методах профилактики и лечения, презентация различных проектов и исследований по данной теме, сообщает BBC. Информационный центр был учрежден департаментом информационных технологий Москвы и создан на базе АНО «Диалог».

В начале февраля Мясников заявлял, что коронавирус может стать полезным для россиян, поскольку люди моют руки и носят защитные маски. А вероятность им заразиться доктор оценивал как «ноль целых и ноль в периоде». 20 марта Мясников говорил, что эпидемия закончится в середине апреля, так как это «сезонное явление», а через две недели все-таки признал свою ошибку и предложил ждать появления «коллективного иммунитета».

Мясников является заслуженным врачом Москвы и возглавлял в 2009-2010 годах Центральную клиническую больницу управления делами президента. Сейчас он главврач больницы имени М. Е. Жадкевича. Мясников также известен как ведущий пятничного выпуска программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1», медицинских рубрик в программе Владимира Соловьева «Полный контакт» на «Вести FM» и частый гость «Вечера с Владимиром Соловьевым».