В Мурманской области следить за больными COVID-19 будут с помощью трекер-браслетов

Правительство Мурманской области выделит из резервного фонда 1,479 млн рублей на устройства слежения за больными коронавирусом. Об этом говорится в постановлении правительства региона.

Приобрести планируется сами «устройства мониторинга», а также «оборудование и программное обеспечение их функционирования». Устройства необходимы для дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому.

Власти закупят 120 комплектов, состоящих из трекера, Bluetooth-метки и ремешка, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных Bluetooth-меток.