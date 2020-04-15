В России хотят использовать опыт Ирака в борьбе с фейками о коронавирусе — показательно наказать несколько блогеров и СМИ

Показательное применение закона о фейках против блогеров, Telegram-каналов и СМИ предлагается в аналитической записке о социальных трендах, связанных с коронавирусом, подготовленной администрацией президента России. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Процесс наказания предлагается освещать максимально подробно, а сами дела заводить за кликбейт. Под закон о фейках должны, по мнению чиновников, попасть «несколько блогеров». При этом планируется «деанонимизировать пару популярных телеграм-каналов» и «наказать пару СМИ». Согласно записке, «поляна оккупирована представителями оппозиции», поэтому нужно разработать альтернативную площадку в виде телепрограммы, чтобы перехватить эту повестку.

Наказания за фейки о коронавирусе уже активно применяются в некоторых странах. Так, в Ираке на три месяца приостановлена лицензия агентства Reuters за статью о том, что официальные данные о больных COVID-19 могут не совпадать с реальными. Также агентство получило штраф примерно в $21 тыс., сообщает The Guardian. В Reuters заявили, что сожалеют о решении иракских властей, но они считают свой материал верным, так как он основан на многочисленных осведомленных медицинских и политических источниках и полностью отражает позицию министерства здравоохранения Ирака.