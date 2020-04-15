Для отсутствия очередей в метро полиция посоветовала планировать поездки

В московской полиции советуют не покидать квартир, а в случае необходимости планировать свои поездки, чтобы избежать очередей в метро.

«С 15 апреля на территории Московского метрополитена сотрудники полиции проверяют наличие специальных цифровых пропусков у пассажиров при входе на станции метрополитена. В связи с этим возможны затруднения прохода граждан. По возможности заранее планируйте время своей поездки, в случае скопления граждан соблюдайте установленную дистанцию. Без крайней необходимости не покидайте свое жилище», — говорится в сообщении, размещенном в 10:55 мск.