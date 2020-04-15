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Собянин отреагировал на очереди в метро

15.04.2020

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю пропусков в метро — так он отреагировал на огромные очереди, которые образовались на станциях метрополитена из-за введения в городе пропускного режима.

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — написал градоначальник в Twitter.

Он заверил, что очереди устранены. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю: «Продумаем, как это сделать».

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