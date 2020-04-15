Собянин отреагировал на очереди в метро

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю пропусков в метро — так он отреагировал на огромные очереди, которые образовались на станциях метрополитена из-за введения в городе пропускного режима.

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — написал градоначальник в Twitter.

Он заверил, что очереди устранены. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю: «Продумаем, как это сделать».

Устроить коллапс в метро, согнать всех в гигантские очереди, парализовать въезды в город и запугать штрафами — это большой успех в борьбе с коронавирусом. https://t.co/jFzt5xXm8K pic.twitter.com/0YnWjNVY71 — Дмитрий Гудков (@gudkovd) April 15, 2020