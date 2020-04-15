Собянин отреагировал на очереди в метро

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю пропусков в метро — так он отреагировал на огромные очереди, которые образовались на станциях метрополитена из-за введения в городе пропускного режима.
«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — написал градоначальник в Twitter.
Он заверил, что очереди устранены. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю: «Продумаем, как это сделать».
Устроить коллапс в метро, согнать всех в гигантские очереди, парализовать въезды в город и запугать штрафами — это большой успех в борьбе с коронавирусом. https://t.co/jFzt5xXm8K pic.twitter.com/0YnWjNVY71— Дмитрий Гудков (@gudkovd) April 15, 2020
По пробкам тоже соскучились, но они хотя бы для здоровья не опасны, просто тупо тратят драгоценное время москвичей. Интересно, сколько медицинских работников вот так опоздали на свои смены? pic.twitter.com/XCk4kMqXYW— Дарья Беседина (@naive_elf) April 15, 2020