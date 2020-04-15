Россияне доверяют Дудю больше, чем Собянину и Пескову

Позиции мэра Москвы Сергея Собянина, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и главы Счетной палаты Алексея Кудрина в рейтинге доверия публичным личностям исследовательского холдинга «Ромир» значительно снизились. Зато позиции журналиста Юрия Дудя выросли настолько, что он попал в первую десятку. Итоги исследования приводит Forbes.

Первое место в весеннем рейтинге доверия, как и в зимнем аналогичном опросе, занял Владимир Путин. Второе — глава МИД Сергей Лавров, обошедший министра обороны Сергея Шойгу. За ними следуют председатель ЛДПР Владимир Жириновский, ведущие Андрей Малахов и Иван Ургант.

Впервые в рейтинг попал премьер-министр Михаил Мишустин. Он занял 20-е место, в то время как экс-премьер Дмитрий Медведев занимает 11-е. Отмечается, что Медведев вышел из топ-10, потеряв 6 позиций.

На 9 позиций упало доверие к оппозиционеру Алексею Навальному (19 место) и мэру Москвы Сергею Собянину (22 место). На 13 позиций, до 32-го, снизилось место пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко потеряла 20 позиций (45 место), а глава Счетной палаты Алексей Кудрин — 25 позиций (54 место).

Значительным ростом в рейтинге отметился Юрий Дудь, который поднялся на 16 позиций и попал на 8 место. По словам президента холдинга «Ромир» Андрея Милехина, «Юрий Дудь — первый представитель нового поколения инфлюенсеров, который получил столь высокий рейтинг доверия».

Поднялось доверие населения также к ведущим Владимиру Соловьеву (7 место, плюс 2 позиции) и Дмитрию Губерниеву (+39 позиций, 26 место). На 60 позиций поднялось доверие к актеру Александру Петрову — это рекорд для первой сотни участников рейтинга.