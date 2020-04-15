В России 3388 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах. Умерли 28 человек, выздоровели 292. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах.

Всего в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.

Новые случаи заражения:

🔸Москва — 1774

🔸Московская область — 272

🔸Мурманская область — 137

🔸Санкт-Петербург — 130

🔸Ленинградская область — 108

🔸Республика Коми — 97

🔸Республика Ингушетия — 56

🔸Смоленская область — 51

🔸Нижегородская область — 47

🔸Владимирская область — 45

🔸Тульская область — 45

🔸Тверская область — 42

🔸Чеченская Республика — 41

🔸Курская область — 31

🔸Республика Марий Эл — 27

🔸Пермский край — 27

🔸Ивановская область — 25

🔸Калужская область — 25

🔸Краснодарский край — 24

🔸Хабаровский край — 23

🔸Брянская область — 22

🔸Ставропольский край — 20

🔸Республика Башкортостан — 20

🔸Ульяновская область — 18

🔸Тюменская область — 18

🔸Астраханская область — 17

🔸Новосибирская область — 17

🔸Пензенская область — 16

🔸Ханты-Мансийский АО — 15

🔸Чувашская Республика — 13

🔸Кировская область — 13

🔸Ярославская область — 12

🔸Свердловская область — 12

🔸Липецкая область — 11

🔸Красноярский край — 11

🔸Костромская область — 9

🔸Удмуртская Республика — 8

🔸Воронежская область — 7

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 7

🔸Саратовская область — 7

🔸Ямало-Ненецкий АО — 7

🔸Республика Саха (Якутия) — 7

🔸Псковская область — 6

🔸Ростовская область — 6

🔸Курганская область — 6

🔸Республика Бурятия — 6

🔸Республика Хакасия — 6

🔸Калининградская область — 5

🔸Республика Дагестан — 5

🔸Белгородская область — 4

🔸Республика Карелия — 4

🔸Приморский край — 4

🔸Республика Калмыкия — 3

🔸Челябинская область — 3

🔸Алтайский край — 3

🔸Вологодская область — 2

🔸Омская область — 2

🔸Республика Крым — 2

🔸Ненецкий автономный округ — 1

🔸Волгоградская область — 1

🔸Оренбургская область — 1

🔸Кемеровская область — 1

🔸Сахалинская область — 1

🔸Чукотский АО — 1

🔸Севастополь — 1