В России 3388 новых случаев коронавируса

Всего в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.
Новые случаи заражения:
🔸Москва — 1774
🔸Московская область — 272
🔸Мурманская область — 137
🔸Санкт-Петербург — 130
🔸Ленинградская область — 108
🔸Республика Коми — 97
🔸Республика Ингушетия — 56
🔸Смоленская область — 51
🔸Нижегородская область — 47
🔸Владимирская область — 45
🔸Тульская область — 45
🔸Тверская область — 42
🔸Чеченская Республика — 41
🔸Курская область — 31
🔸Республика Марий Эл — 27
🔸Пермский край — 27
🔸Ивановская область — 25
🔸Калужская область — 25
🔸Краснодарский край — 24
🔸Хабаровский край — 23
🔸Брянская область — 22
🔸Ставропольский край — 20
🔸Республика Башкортостан — 20
🔸Ульяновская область — 18
🔸Тюменская область — 18
🔸Астраханская область — 17
🔸Новосибирская область — 17
🔸Пензенская область — 16
🔸Ханты-Мансийский АО — 15
🔸Чувашская Республика — 13
🔸Кировская область — 13
🔸Ярославская область — 12
🔸Свердловская область — 12
🔸Липецкая область — 11
🔸Красноярский край — 11
🔸Костромская область — 9
🔸Удмуртская Республика — 8
🔸Воронежская область — 7
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 7
🔸Саратовская область — 7
🔸Ямало-Ненецкий АО — 7
🔸Республика Саха (Якутия) — 7
🔸Псковская область — 6
🔸Ростовская область — 6
🔸Курганская область — 6
🔸Республика Бурятия — 6
🔸Республика Хакасия — 6
🔸Калининградская область — 5
🔸Республика Дагестан — 5
🔸Белгородская область — 4
🔸Республика Карелия — 4
🔸Приморский край — 4
🔸Республика Калмыкия — 3
🔸Челябинская область — 3
🔸Алтайский край — 3
🔸Вологодская область — 2
🔸Омская область — 2
🔸Республика Крым — 2
🔸Ненецкий автономный округ — 1
🔸Волгоградская область — 1
🔸Оренбургская область — 1
🔸Кемеровская область — 1
🔸Сахалинская область — 1
🔸Чукотский АО — 1
🔸Севастополь — 1