Более 200 человек заболели COVID-19 на стройке «Новатэка» под Мурманском

В селе Белокаменка Кольского района Мурманской области коронавирус выявлен у 206 человек. Большинство из них работали на стройке компании «Новатэк», сказал в своем видеобращении в Instagram глава региона Андрей Чибис.

По словам губернатора, в селе будет развернут мобильный госпиталь МЧС. «К сожалению, там нет своей больницы, поэтому это превентивная мера, которая позволит минимизировать загрузку областных больниц», — заявил Чибис, отмечая, что очаг заболевания на стройке локализован при содействии «Новатэка».

По данным «Новой газеты», работы на стройке не остановлены, рабочим масок и перчаток не выдали, в наличие только санитайзеры. Режим социальной дистанции не соблюдается.При этом на объекте живут и работают от 9 тыс. до 11 тыс. вахтовиков не только из России, но и из Белоруссии и Турции.