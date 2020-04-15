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Москва встала в пробках... в метро

15.04.2020

15 апреля, в первый день пропускного режима в Москве пробки образовались не только на автомобильных магистралях, но и в метро. Как сообщают москвичи в соцсетях, очереди в метрополитен появились из-за того, что у пассажиров проверяют наличие пропусков.

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