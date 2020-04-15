Москва встала в пробках... в метро

15 апреля, в первый день пропускного режима в Москве пробки образовались не только на автомобильных магистралях, но и в метро. Как сообщают москвичи в соцсетях, очереди в метрополитен появились из-за того, что у пассажиров проверяют наличие пропусков.

Лол, в метро реально вход через две двери, вместо четырёх, обе двери сторожит полиция. У дверей очереди👍 — 🐎Столп печенегов🐎 (@mammyvulture) April 15, 2020

В метро пускают только по паспорту и QR коду. Из 4 полицаев, только у одного есть смартфон на считывание Qr кода. Люди толпятся в очереди, на дистанцию 1.5 метра всем покласть. Здравствуй, корона! Власти снова обосрались — pvl (@klsff) April 15, 2020

@MosSobyanin @mos_trans вы считаете это нормальным, собирать людей в очереди в метро для проверки пропусков?



Система вроде как наоборот должна способствовать снижению количества заболевших, а такими темпами мы ещё больше усугубим ситуацию#сидимдома #москва pic.twitter.com/wCkG6fFw0Y — Ilya Davydov (@idavydoff) April 15, 2020