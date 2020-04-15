В Москве начинаются репетиции воздушной части парада Победы

В Росавиации сообщили, что с 15 апреля начинаются репетиции воздушной части парада Победы, в которой предполагается участие 75 воздушных судов Минобороны.

Для проведения тренировок ведомство устанавливает в Московской зоне временный режим использования воздушного пространства, который «минимально» ограничит работу некоторых аэропортов.

В Росавиации отмечают, что планируется проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите.