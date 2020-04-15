Трамп приостановил финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Трампа, ВОЗ способствовала «дезинформации» со стороны Китая о вирусе, что привело к более широкому распространению заболевания. «ВОЗ не справилась с этой основной обязанностью и должна нести ответственность», — сказал американский президент на пресс-конференции в Белом доме.

США предоставляли ВОЗ больше средств, чем другие страны. Так в 2019 году страна направила на поддержку организации более $400 млн (примерно 15% бюджета).

Заявление Трампа вызвало критику. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы для ВОЗ, так как нужно работать вместе «чтобы остановить этот вирус и его разрушительные последствия».

«Это не что иное, как прозрачная попытка президента Трампа отвлечь внимание от его истории преуменьшения серьезности кризиса с коронавирусом и неспособности его администрации подготовить нашу страну, — сказал председатель Protect Our Care Лесли Дач. — Безусловно, Всемирная организация здравоохранения не без вины, но совершенно безответственно сокращать свое финансирование в разгар глобальной пандемии».

В мире около 2 млн человек были инфицированы COVID-19 и более 126 тысяч умерли от болезни с тех пор, как она появилась в Китае в конце прошлого года.