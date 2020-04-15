Forbes: правительство готовит антикризисные меры почти на 1 трлн рублей

На реализацию пакета антикризисных мер, который в четверг представит правительство, будет выделено 520 млрд рублей. Еще 430 млрд пойдет на госгарантии, сообщает Forbes со ссылкой на несколько источников.

Самой затратной частью пакета станет субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление 50% госгарантии, если эти организации сохранят сотрудников. Власти планируют оказать помощь компаниям, связанным со строительством и авиаперевозками, автомобильной и легкой промышленности, поддержать импортозамещение в промышленности, уменьшить обеспечение по госконтрактам и увеличить авансовые платежи по госзакупкам до 50% от суммы контракта (без снижения объема госзакупок), а также софинансировать за счет федерального бюджета программы развития регионов.

На помощь малому и среднему бизнесу планируется направить чуть более 100 млрд руб. Из них около 20 млрд на предоставление отсрочки на полгода по уплате страховых взносов (для компаний из пострадавших отраслей), 67 млрд — на расширение перечня пострадавших отраслей и включение в него торговли непродовольственными товарами, до 20 млрд — на полугодовую отсрочку по некоторым налогам и страховым взносам для торговых центров. При этом предполагается годовая рассрочка для компаний после завершения налоговых каникул.

Социальная поддержка запланирована примерно на 300 млрд руб. Из них 153 млрд могут направить в мае и июне на выплату зарплаты организациям в пострадавших отраслях (1 МРОТ на одного занятого). Порядка 130 млрд — на расширение программы беспроцентных «зарплатных» кредитов средним и крупным предприятиям. Суммы не включают 48,8 млрд на выплаты работающим с больными коронавирусом медикам.