Серьезно снизились доходы почти у 40% москвичей

12% опрошенных жителей Москвы потеряли работу из-за мер, принятых против распространения коронавируса. Еще 32% перестали работать временно, а 39% серьезно потеряли в доходах. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

На потерю работы чаще других жаловались люди в возрасте 45-50 лет (16%), а о серьезной потере дохода заявила почти половина москвичей 35-44 лет (47%) и почти две трети тех, кто назвал себя «безработными» (66%).

О том, что они работают неполный день, сказали 30% респондентов, при этом у такого же числа опрошенных в жизни ничего не поменялось.

«Очевидно, что помимо медицинских угроз пандемия коронавируса приносит и серьезные социальные изменения. Люди теряют доходы, работу, в обществе растет тревожность и неуверенность в завтрашнем дне. Вне всякого сомнения, пандемия минует острую фазу, но с социальными последствиями нашим элитам предстоит разбираться серьезно и долго», — говорит президент «Ромира», доктор социологических наук Андрей Милехин.