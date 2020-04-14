Жителям Кузбасса запретили покидать регион

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ввел в регионе новые ограничения для профилактики коронавирусной инфекции.

«Вынуждены рекомендовать временно воздержаться от поездок в другие регионы, не ходить в места массового скопления людей, включая парки и скверы. Настоятельно просим провести Пасху дома и не посещать храмы. Важно, чтобы как можно меньше кузбассовцев находились в местах, потенциально опасных для здоровья и жизни из-за коронавируса», — сказал Цивилев.



Согласно новой редакции документа, жителям Кузбасса запрещен выезд из региона по личным нуждам, кроме получения медицинской помощи и погребения близких людей. Распоряжение также обязывает кузбассовцев держать дистанцию не менее 1,5 метра от других людей в общественных местах и транспорте, за исключением такси.



Обязанность соблюдать 14-дневную самоизоляцию налагается на всех, въехавших в Кузбасс, независимо от того, каким видом транспорта они прибыли. Ранее это требование распространялось только на пассажиров авиарейсов, прибывающих из Москвы.