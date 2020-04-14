Полина Красногорская: Ни самолета, ни денег

Что изменилось за эту неделю?

Мы переехали в другие апартаменты: нашли вариант дешевле и изолированный. Убираться решили сами, постельное и полотенца тоже сами стираем. Оплату производим на несколько дней вперёд, контакт с владельцем свели к минимуму: отдаю деньги, ставлю подпись и убегаю.

Всё как вы и советовали. Спасибо.

Мы потеряли бабушку. Она не смогла пережить эту историю. В воскресенье были похороны. Мы присутствовали на них по видеосвязи, чтобы хоть как-то быть рядом и проститься с ней.

Мы дали множество интервью. Спасибо вам за это огромное! Нам удалось подсветить проблему, придать эту ситуацию огласке, хотя эффекта это всё не возымело. Но я очень рада, что вы дали мне возможность побороться. По крайней мере сейчас я ощущаю, что сделала всё что могла и даже больше.

Мы перестаём верить в счастливый финал этой истории.

Люди начали терять работу.

У людей заканчиваются лекарства.

У людей заканчиваются деньги.

У людей заканчиваются душевные силы.

Что не изменилось за эту неделю?

У нас всё так же нет информации. Нас кормят дежурными фразами типа «ваш рейс в проработке, но дату назвать не можем», «наберитесь терпения, молитесь, ждите» и не дают ответа на вопросы, которые мы задаём.

Мы все так же с замиранием сердца читаем новости о планируемых рейсах, и наши надежды рушатся, когда мы снова не видим в списках нашего направления.

Нам все так же не пришла материальная помощь, хотя анкету мы заполнили ещё 4-го числа.

Нам все так же страшно. Мы находимся в невозможно уязвимом положении: в чужой стране, на карантине, вдали от близких, без поддержки, без сил.

Я бы хотела написать, что держусь и надеюсь на лучшее, но нет. Я опустошена, напугана и мне больно. Эту чёрную полосу я запомню на всю жизнь.

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