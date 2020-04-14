Защитника прав полицейских оставили в статусе свидетеля по уголовному делу

Администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова после допроса отпустили, оставив в статусе свидетеля. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин. На допрос активиста доставили сегодня после утреннего обыска в его квартире.

Как поясняли в СК, расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). 2 апреля пользователь Владимир Воронцов во «ВКонтакте» сообщил, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% болеют коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. Вместе с тем в институте среди сотрудников и обучающихся случаев заражения COVID-19 не выявлено.