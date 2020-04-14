Александр Затуливетров: Мы хотим жить-2

Представляю, как много людей ждут развития ситуации с моим заявлением. Кто-то с надеждой, ещё больше – со злорадством.

За прошедшие три дня я получил сотни сообщений со словами поддержки и сочувствия (простите, не всех могу принять в друзья — потолок в 5 000 был превышен за день). Невероятное количество негативных откликов опубликовано в виде комментариев. Спасибо всем вам, неравнодушным гражданам! Я рад, что своим, явно неоднозначным, мнением я вызвал широкую дискуссию.

Значит, проблема действительно существует.

У нас в ресторане почти 200 резервов на 15 число. А конкретно 177. Даже при огромном желании мы не смогли бы посадить всех за столы, а лимит на каждый стол желающих составил бы 7,35 минут. Но мы рады всем вам.

Хочу ещё раз напомнить и предостеречь всех об ответственности за нарушение режима самоизоляции, и грозящих штрафах в том числе и посетителям. Рисковать вашим здоровьем и вашими деньгами я не могу.

Многие посчитали мой пост хайпом, пиаром на крови и личной рекламой. Плевать. Хочу только сказать, что сейчас то время, когда благородными поступками можно хайпануть проще и эффективнее.

Я требовал включить здравый смысл, собрать волю в кулак и заставить (ключевое слово ЗАСТАВИТЬ) всех нас сидеть дома. Потому что именно так, только сидя дома, мы можем предотвратить лавинообразное распространение короновируса!

Многие СМИ сделали из меня бунтаря-оппозиционера, желающего, наплевав на запреты, открыть ресторан и тем самым увеличить риски распространения заболевания.

Хочу ещё раз подчеркнуть, я никогда не был сторонником власти, никогда не являлся оппозиционным лидером. Я всего лишь маленький бизнесмен, который попытался бороться с несправедливостью. Ведь мы, именно мы, представители малого бизнеса, наряду с пожилыми людьми оказались сейчас самыми ответственными самоизоляторами! Нам просто некуда ходить. Поэтому мы с вами сидим дома и наблюдаем из окон обычную жизнь большого города, по которому спокойно разгуливают мои критики. И наш персонал, которому некуда податься.

Я против «цеховой сегрегации». Ведь чем жёстче будет режим изоляции, тем скорее мы сможем выйти на работу.

Говоря о введении ЧП или ЧС, я не преследовал цель воспользоваться этой ситуацией, чтобы не выполнять свои договорные обязательства перед партнерами из-за наступившего форс-мажора. Потому что и они тоже в тяжелейшем положении. Я просто хочу, чтобы все сидели дома!

Тем не менее до последней минуты я собирался открыть ресторан.

Убедительно попросив при этом всех вас не приходить в него и не подвергать себя опасности (не хватало еще превратить ресторан в площадку для несанкционированного митинга). Ни финансовой, ни личной.

Потому что не открыть его пятнадцатого числа — значит разочаровать сторонников и опозориться перед противниками.

Но событие, случившееся два часа назад, окончательно изменило моё решение.

Я не боялся штрафа. Потому что денег и так нет.

А в середине дня на мою карту пришло 200 000 рублей с пометкой «на штраф» от человека, пожелавшего остаться неизвестным. И вроде бы даже с финансовой стороны я оказался защищён — даже деньги на штраф появились.

Бунтуй на здоровье!

Но в результате этот жест незнакомца оказал прямо противоположный эффект.

Одной из причин, побудившей меня обратиться с заявлением, стала тяжёлая ситуация, в которую попал один из моих работников. Да и остальные тоже.

Простите меня, неизвестный мне донатор.

Я долго и мучительно соображал, как мне поступить правильно, по совести. Расстаться с деньгами ради личных амбиций, ради поддержания высокого градуса этой истории, когда я писал о бедственном положении своих коллег, я не могу. И вернуть их вам я тоже банально не могу (к сожалению, у меня нет реквизитов отправителя).

Позвольте считать эти деньги кредитом, который обязуюсь погасить сразу же после открытия ресторана, если вы пришлёте мне свои данные .

Всё 200 000 рублей я отправил своим сотрудникам, скрины квитанций могу опубликовать или переслать лично.

Дорогие коллеги и друзья. Простите меня. Я, наверное, не оправдал ваших надежд. Но поступить по-другому я не мог.

Я не добивался славы, известности или рекламы. Я не пытался поднять волну народного гнева.

Я лишь пытался достучаться до разума, потому что нынешний «псевдокарантин» только увеличит срок наших «каникул».

Но ни одна акция, заявление, вызов не стоит здоровья и жизни конкретной семьи.

Открыть при этом ресторан, вроде бы имея всё, в том числе и деньги на штраф, теперь мне кажется совершенно пошлой и неуместной затеей.

Я не буду открывать ресторан.

Можете забрасывать меня грязными тряпками. Я уже свыкся с этим.

Спасибо еще раз всем.

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