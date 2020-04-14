Госдума одобрила коммерческую деятельность депутатов заксобраний и и.о. региональных чиновников

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий лицам, занимающим на непостоянной основе государственные должности в регионах России, заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью. Об этом пишет Znak.com.

Внесенный единоросами Василием Пискаревым и Андреем Исаевым в январе 2020 года законопроект изначально запрещал управление коммерческими и некоммерческими организациями депутатам региональных заксобраний, которые занимаются этим на профессиональной постоянной основе. Но ко второму чтению такая же норма распространилась и на лиц, замещающих государственные должности в субъектах РФ. К последним в том числе относятся заместитель главы субъекта; глава регионального заксобрания и его заместители; глава конституционного (уставного) суда субъекта, глава регионального избиркома и другие. Это значит, что их и.о., после утверждения законопроекта, смогут управлять коммерческими структурами.