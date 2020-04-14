Обжаловать протоколы за нарушение карантина будет сложно

Необоснованным считает привлечение москвичей к административной ответственности за несоблюдение пропускного режима адвокат, глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Но его коллеги говорят, что обжаловать протоколы будет сложно.

«Все запреты должны соответствовать Конституции РФ. Понятно, что это делается во благо, чтобы уберечь людей, но с другой стороны — это просто нужно привести в соответствие с законом, чтобы потом не было никаких вопросов», — пояснил Кучерена «Открытым медиа». По его словам, чтобы действовать в рамках закона, сотрудники правоохранительных органов должны ориентироваться на федеральное законодательство, которое бы не шло вразрез с конституционными нормами.

Но Леонид Соловьев из «Агоры» сомневается в перспективах обжалования протоколов: при соответствии городскому закону формально все протоколы будут составляться правильно. Рассчитывать на успешное обжалование протокола москвичи смогут только в случае, если Мосгорсуд или Верховный суд признают незаконным сам указ Сергея Собянина, обязывающий к самоизоляции, указывает юрист.

Профессор кафедры судебной власти и организации правосудия ВШЭ, федеральный судья в отставке Сергей Пашин говорит, что если на гражданина составят протокол в соответствии с городским кодексом, распоряжения местной власти можно обжаловать в суде общей юрисдикции, однако такое решение, вероятно, будет в пользу администрации. Судьи, руководствуясь поправками в федеральный КоАП, смогут применять те или иные законы по аналогии с законом о чрезвычайном положении, если будут ссылаться на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Если при введении чрезвычайного положения суд смотрел бы на нарушение режима ЧП, то теперь сможет руководствоваться «угрозой» наступления таких последствий. А кто определяет, что есть такая угроза? А начальство определяет. Ну вот, административный произвол, по сути».