Мишустин объявил мораторий на ограничение торговли медицинскими масками

Постановление, которое приостанавливает действие ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ пока официально не опубликован, сообщает РБК.

Ранее правительство ограничило продажу защитных товаров, в том числе медицинских масок и перчаток, а с 6 апреля единственным оптовым продавцом для них была назначена корпорация «Росхимзащита». Такой режим должен был сохраняться 90 дней.