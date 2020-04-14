«Собеседник» рассказал о связи производителя экспресс-тестов на COVID-19 с окружением Путина

Первый и самый дорогой из зарегистрированных в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус, который предпочитают при закупках чиновники, связан с приближенными к президенту Владимиру Путину людям, в том числе Геннадием Тимченко и Аркадием Ротенбергом, пишет «Собеседник».

20 марта Росздравнадзор выдал удостоверение на тесты COVID-19 фирме «Смартлайфкеа». После их у поставщика ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» закупили мэрия Москвы, правительство Подмосковья, ЦКБ Управделами президента и многие крупные частные компании. Причем мэрия Москвы заказала эти тесты еще 14 марта.

На разработку тестов «Эвотэк-Мирай Геномикс» 1 млрд руб. получила от Российского фонда прямых инвестиций. «Собеседник» отмечает, что глава фонда Кирилл Дмитриев женат на Наталье Поповой, коллеге предположительно младшей дочери Путина Катерины Тихоновой.

При этом у «Эвотэк-Мирай Геномикс» нет сотрудников и нулевой оборот. Половина компании принадлежит некой японской фирме K. K. Mirai Genomics, сайт которой расположен на российском хостинге. Возглавляет «Эвотэк-Мирай Геномикс» бизнесмен Ленар Валеев, который также руководит компанией «Эйдос-Медицина» с портфелем госконтрактов на 1,75 млрд руб. Партнером Валеева по «Эйдос-Медицине» является Рамиль Зайнуллин — совладелец компании «Смартлайфкеа», которая зарегистрировала тесты.

Помимо японцев «Эвотэк-Мирай Геномикс» принадлежит наполовину российской компании «Генетические технологии», бенефициаром которой является управляющий директор «Сибура» по административной поддержке бизнеса и связям с госорганами Алексей Козлов. Совладельцем «Сибура» является друг Путина Геннадий Тимченко. В «Сибуре» применение тестов от «Мирай» — обязательное.

Миноритарный акционер «Генетических технологий» Николай Ишматов ранее возглавлял компанию «Рубикон», связанную с Внешэкономбанком Игоря Шувалова. 33% уставного капитала «Технологий» принадлежит управляющей компании «Эвокорп», которая также имеет отношение к ВЭБу. «Эвокорп» активно сотрудничает с проектами, в которых участвует семья друзей Путина — братьев Ротенбергов: столичный «Москвариум», футбольный клуб «Сочи», «Газпромбурение», «Нацпроектстрой».

У «Генетических технологий» есть также «дочка» ООО «Эвоген», которая проводит генетические тестирования, партнером в этой фирме выступает бывший главный акушер Москвы Марк Курцер.