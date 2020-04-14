Завод ГАЗ оштрафовали за скопление работников у проходной

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал УК «Группа ГАЗ» на 250 тыс. рублей за то, что не обеспечила соблюдение работниками безопасной дистанции у проходной завода утром 13 апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Нижегородской области, передает портал «Столица Нижний». Ответчик признал вину, пояснив, что нарушение допущено в первый рабочий день после нерабочего периода, причины уже устранены.

Утром 13 апреля перед началом смены у проходных ГАЗа скопилось множество работников завода. В пресс-службе предприятия объяснили это тем, что на холоде медленно работали бесконтактные термометры, которыми должна была измеряться температура сотрудников перед их посадкой в служебные автобусы, поэтому ее пришлось измерять непосредственно на проходной.

С 14 апреля работники ГАЗа должны измерять температуру самостоятельно дома перед посадкой в служебный автобус. Повторно она будет измеряться уже внутри завода.