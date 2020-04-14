В Иркутской области полиция взяла под охрану семью с больным COVID-19 ребенком

В Иркутской области полиции пришлось взять под охрану семью в городе Усть-Кут — она подверглась травле, так как ребенок оказался болен коронавирусом.

Женщина с двумя детьми вернулась в Усть-Кут из Таиланда, 14 дней пробыла на самоизоляции, после чего вышла на работу. Через день пришедшие анализы показали наличие заболевания у семилетнего ребенка, рассказывают в администрации района. После публикации информации оперштаба о появлении в Усть-Куте первого зараженного в социальных сетях города появились фамилия, имена членов семьи, адрес, места работы родителей, а также оскорбления и угрозы.

Семья отказалась от госпитализации и продолжает оставаться в своей квартире. К ним прикреплен отряд полиции для охраны.