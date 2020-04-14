В Москве для приема пациентов с подозрением на COVID-19 перепрофилируют еще 24 больницы

В ближайшие две-три недели в Москве возможен дефицит коек в перепрофилированных для приема зараженных коронавирусом госпиталях, сообщают в оперативном штабе. Поэтому власти намерены перепрофилировать еще 24 стационара. Таким образом, в общей сложности в больницах Департамента здравоохранения Москвы будет развернуто порядка 21 тыс. коек для пациентов с коронавирсуной инфекцией.

Пациенты, которые ранее получали помощь в этих больницах, должны будут обратиться в другие учреждения, куда будут переведены узкие специалисты.

За последние сутки в Москве официально подтверждены 1489 новых случаев заражения COVID-19.