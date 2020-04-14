Во вторую неделю изоляции стало работать на 4,8% больше малых и средних компаний

Несмотря на небольшое оживление малого и среднего бизнеса, работают в России менее половины предприятий, говорят данные оператора онлайн-касс «Эвотор».

Как пишет РБК, с 30 марта по 5 апреля работало 39,5% представителей малого и среднего бизнеса, а с 6 по 12 апреля — 44,4%. Выручка компаний также выросла. В сравнении с первой неделей марта, в первую неделю ограничений выручка составила 35,6%, во вторую — 44,3%. Рост показали организации, связанные с продажей автотоваров, стройматериалов, инструментов, товаров для дачи и садоводства, а также салоны связи, автосервисы, шиномонтажные мастерские и предприятия в сфере ЖКХ.

Авторы исследования отмечают, что на второй неделе ограничительных мер сократилось число работавших пивных магазинов и алкомаркетов, уменьшился оборот аптек и зоомагазинов. Разрешение на работу для салонов красоты, которое было предоставлено в ряде регионов, пока не отразилось на этом сегменте. Наиболее пострадавшими от ограничений в «Эвоторе» назвали салоны красоты, фитнес-центры, магазины одежды, обуви, парфюмерии, книг, ювелирных товаров, текстиля для дома. Их выручка упала на 80% и более.

Наибольший рост бизнес-активности выявлен в Белгородской области (+12,1% работающих предприятий). А в Краснодарском крае для малого и среднего бизнеса вторая неделя стала сложнее — количество работающих организаций сократилось на 2,7%.