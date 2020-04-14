В России зафиксировано 2774 новых случая коронавируса

Всего в стране зарегистрировано 21 102 случая в 82 регионах. За весь период умерли 170 человек, а выздоровели 1694.
Новые подтверждения диагнозов зафиксированы в следующих регионах:
🔸Москва — 1489
🔸Московская область — 460
🔸Санкт-Петербург — 121
🔸Республика Коми — 97
🔸Нижегородская область — 68
🔸Тамбовская область — 35
🔸Ленинградская область — 35
🔸Смоленская область — 34
🔸Рязанская область — 27
🔸Пермский край — 27
🔸Республика Татарстан — 23
🔸Республика Башкортостан — 22
🔸Красноярский край — 21
🔸Ростовская область — 20
🔸Республика Северная Осетия — 18
🔸Владимирская область — 16
🔸Республика Дагестан — 16
🔸Калужская область — 15
🔸Чеченская Республика — 15
🔸Ханты-Мансийский АО — 15
🔸Тюменская область — 14
🔸Республика Мордовия — 13
🔸Республика Марий Эл — 11
🔸Самарская область — 11
🔸Белгородская область — 10
🔸Ивановская область — 10
🔸Ставропольский край — 9
🔸Республика Бурятия — 9
🔸Воронежская область — 8
🔸Оренбургская область — 8
🔸Свердловская область — 8
🔸Республика Хакасия — 8
🔸Орловская область — 7
🔸Вологодская область — 7
🔸Республика Адыгея — 7
🔸Томская область — 7
🔸Удмуртская Республика — 6
🔸Липецкая область — 5
🔸Калининградская область — 5
🔸Краснодарский край — 5
🔸Саратовская область — 5
🔸Челябинская область — 5
🔸Алтайский край — 5
🔸Иркутская область — 4
🔸Приморский край — 4
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 3
🔸Волгоградская область — 2
🔸Архангельская область — 1
🔸Республика Саха (Якутия) —1
🔸Магаданская область — 1
🔸Севастополь — 1