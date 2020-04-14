Сандерс призвал сторонников поддержать Байдена на президентских выборах

Снявшийся с предвыборной гонки Берни Сандерс призвал своих сторонников объединиться вокруг Джо Байдена, потенциального кандидата от демократов на осенних выборах президента США. Это необходимо, чтобы победить республиканца и действующего президента Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

«Я прошу всех американцев, я прошу каждого демократа, я прошу каждого, кто считает себя независимым, я прошу многих республиканцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу кандидатуру, которую я поддерживаю», — сказал сенатор из Вермонта Берни Сандерс на видеовстрече с бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Неделю назад Сандерс завершил свою президентскую кампанию, которая была сосредоточена вокруг прогрессивной политики, такой как универсальное для всех здравоохранение. Одобрение им кандидатуры Байдена имеет решающее значение для устранения укоренившихся идеологических разногласий Демократической партии. Эта разобщенность способствовала потере голосов Хиллари Клинтон в борьбе с Трампом в 2016 году.

Коронавирус не позволил Байдену и Сандерсу лично встретиться, но они дали понять в своей видеоконференции, что будут продолжать работать вместе. Они объявили о создании шести «целевых групп», состоящих из представителей обеих кампаний, которые выработают политические соглашения по здравоохранению, экономике, образованию, уголовному правосудию, изменению климата и иммиграции.