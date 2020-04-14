Павел Чиков о преследовании Владимира Воронцова

Власти воспользовались незначительным поводом, чтобы отомстить за активную публичную деятельность по выявлению негативных практик в работе полиции.

Уголовное преследование за публикацию какой-либо информации, вне зависимости от того, подтверждена она или нет, явно необоснованно, если не причинило какого-либо существенного вреда. Обыск сам по себе выглядит как акт устрашения.

Паблики «Омбудсмена» сегодня — это главный источник критической информации о работе МВД. Воронцов имеет большой и успешный опыт судебной защиты трудовых и профессиональных прав рядовых сотрудников полиции. Он ведёт несколько дел сотрудников правоохранительных органов в Европейском суде по правам человека. Давление на Воронцова оказывалось и ранее, были попытки дискредитации, исков о защите чести и достоинства, блокировки пабликов.

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