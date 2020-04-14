Трамп и губернаторы поспорили из-за права снять карантин

Ряд губернаторов США объединились в коалиции на обоих побережьях, чтобы обсудить возможные сроки отмены ограничительных мер в своих штатах для возрождения экономики. После этого президент Дональд Трамп заявил, что губернаторы не смогут ничего сделать без его одобрения и что решение о снятии блокировок во время пандемии относится к его полномочиям. Об этом сообщает The New York Times.

Губернаторы Пенсильвании, Коннектикута, Делавера, Массачусетса, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Род-Айленда договорились о создании комитета, состоящего в том числе из представителей общественного здравоохранения, должностных лиц по вопросам экономического развития, чтобы обсудить возможные сроки снятия блокировки в штатах. На западном побережье губернаторы Калифорнии, Орегона и Вашингтона также объявили в понедельник о совместном подходе к открытию экономики. Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что провел переговоры с другими губернаторами для координации усилий на Западном побережье и во вторник изложит «калифорнийское мышление» о возобновлении работы. Он пообещал, что будет руководствоваться «фактами», «доказательствами» и «наукой».

Однако президент заявил, что решение об отмене ограничений — его прерогатива, и он может заблокировать то, что определят по данному вопросу губернаторы. «Это решение президента по многим веским причинам. С учетом сказанного администрация и я тесно сотрудничаем с губернаторами, и это будет продолжаться. Мое решение совместно с губернаторами будет принято в ближайшее время!» — заявил Трамп в Twitter.

На вопрос журналистов на брифинге в Белом доме о том, какие именно положения Конституции дают ему право отменять решения штатов, если они не захотят оставаться закрытыми, он ответил: «многочисленные положения», не называя их.

«Ну, учитывая, что мы несем ответственность за закрытие штата, — говорит губернатор Том Вольф из Пенсильвании, — я думаю, что мы, вероятно, несем основную ответственность и за его открытие».

Отмечается, что приказы, которые обязывают подавляющее число американцев находиться дома, были изданы губернаторами штатов, а президент издал лишь необязательные руководящие принципы, призывающие сделать паузу в повседневной жизни до конца месяца.

Потенциальная борьба за власть в условии пандемии и экономического кризиса грозит путаницей, пишет NYT. Противоречивые приказы Вашингтона и столиц штатов приведут к тому, что предприятиям и рабочим придется выбирать — какой уровень власти слушать и возвращаться ли на рабочие места. Многие губернаторы заявили, что не намерены позволять предприятиям в своих штатах возобновить работу, пока эксперты и анализ данных не подтвердят, что это безопасно.

Губернатор Техаса Грег Эбботт, который тесно сотрудничает с Белым домом, призвал к поэтапному открытию, когда первыми начнут работать те, кто окажет минимальное влияние на распространение вируса.