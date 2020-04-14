Китай борется с потоком зараженных коронавирусом из России

Россия стала крупнейшим источником завозных случаев коронавируса в Китае — их уже 409. Государственные СМИ КНР призывают соотечественников не возвращаться на родину, пишет Reuters.

«Россия является примером неспособности контролировать завозные случаи и может служить предупреждением для других, — пишет «Народная газета» Коммунистической партии. — Китайцы наблюдали за тем, как Россия стала страдать от серьезного поражения... Это должно звучать тревогой: Китай должен строго предотвратить приток случаев и избежать второй вспышки».

В понедельник 13 апреля в северо-восточной пограничной провинции Китая Хэйлунцзян было зарегистрировано 79 новых случаев завоза коронавируса. Во всех этих случаях граждане Китая возвращались из России. Во вторник власти Хэйлунцзяна заявили, что создали «горячую линию», на которую граждане могут сообщать о незаконном въезде в провинцию людей со стороны РФ. Тем, кто предоставит достоверную информацию — выплатят 3000 юаней, а если задержать и передать нелегалов власти — можно получить 5000 юаней.

Власти также заявили, что построят больницы и создадут изоляционные пункты в приграничных регионах и укрепят сотрудничество с соседними странами. При этом официальные лица признали, что протяженность границы Китая и большое количество проселочных дорог, тропинок, паромных переправ и горных перевалов затрудняют контроль. В городе Суйфэньхэ, где расположен контрольно-пропускной пункт с Россией, тестирование проводится круглосуточно.

Для предотвращения второй волны COVID-19 Китай начал испытание на людях сразу двух экспериментальных вакцин, разработанных пекинским подразделением Sinovac Biotech и Уханьским институтом биологических продуктов.

О больных коронавирусом, прибывших из России, сообщает 14 апреля и министерство здравоохранения Монголии. Они подтвердили 13 новых случаев заболевания, все из которых импортированы из РФ.