Администратор паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом уголовного дела

Рано утром к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском. Об этом он сам сообщил в Telegram.

В Следственном комитете позже пояснили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

По данным СК, 2 апреля пользователь Владимир Воронцов во «ВКонтакте» «под видом достоверного» разместил сообщение, «содержащее заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». В сообщении говорилось о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% болеют коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. Вместе с тем в институте среди сотрудников и обучающихся случаев заражения COVID-19 не выявлено.