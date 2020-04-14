В США нефтяные компании приостанавливают добычу

Нефтяная компания Texland Petroleum LP приостановит добычу нефти на всех скважинах из-за резкого падения спроса, другие готовятся урезать добычу. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает РБК.



«Мы никогда этого не делали раньше. Мы всегда могли продавать нефть, даже по неблагоприятной цене», — сказал президент Texland Petroleum Джим Уилкес.

Texland уже обратилась к правительству США с просьбой о займе, который позволил бы платить зарплату 73 сотрудникам.



Более крупные компании также урезают добычу. В апреле и мае объем выкачиваемой нефти планирует сокращать компания Continental Resources, снизив добычу примерно на 30%. Помимо этого, Parsley Energy остановила работу примерно на 150 скважинах. Из них компания добывала около 400 баррелей в сутки. По словам главы Parsley Energy Мэтта Галлахера, их разработка больше не рентабельна.



По данным Baker Hughes Co., количество буровых установок в США сократилось с 800 до 600 за последний месяц.

