38% россиян считают, что Путин действует в интересах олигархов

Процент опрошенных россиян, которые считают, что президент Владимир Путин выражает интересы олигархов (38%), впервые за время опросов с 2000 года превысил процент тех, кто думает что глава страны содействует силовикам (37%). Таковы результаты опроса «Левада-центра», передают «Ведомости».

28% респондентов считают, что президент действует в интересах чиновников, 18% — что он работает в угоду среднему классу, 16% — что заботится о простых людях. С 2017 года сократилось с 25% до 17% число тех, кто считает, что Путин работает во благо директоров крупных предприятий, с 15% до 8% упало количество респондентов, которые думают, что президент отстаивает мнение научной элиты.

Неизменным за историю исследования остается лидер ответа на вопрос о слоях населения, на которые опирается президент. Рейтинг возглавляют силовики (46%). За ними идут олигархи (37%), чиновники (27%) и «директорский корпус» (17%).

Отношение россиян к президенту, по данным исследования, продолжает падать не первый год. В апреле 2017 года с восхищением и симпатией к Путину относилось 42%, в октябре 2019 — 32%, в марте 2020 — лишь 29% опрошенных. Антипатия и отвращение за полгода выросли с 11% до 13%. Доля тех, кто считает Путина опытным политиком, уменьшилась с июля 2018 года на 7 п.п. до 42%. До максимума за последние 6 лет выросло число тех, кто считает, что Путин не справляется с руководством страной (11%). При этом 43% россиян «не видят, на кого другого они еще могли бы положиться», кроме Путина.

«В любом случае у 60% населения нейтральное отношение к президенту, это несущая конструкция, возможно, эквивалент терпения: ничего сделать нельзя, ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу. Это и есть базовое отношение к власти», — отмечает директор «Левада-центра» Лев Гудков.