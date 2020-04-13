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Путин назвал разгильдяйство причиной вспышки COVID-19 в ряде регионов

13.04.2020

Президент России Владимир Путин отметил сегодня, что значительный рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах произошел в результате разгильдяйства.

«Это результат разгильдяйства просто, я считаю. По-другому я не могу это назвать, поэтому я прошу и специалистов на местах, руководителей субъектов Российской Федерации, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем вопросам и ко всем требованиям главных санитарных врачей и специалистов самым серьезным образом, иначе мы будем иметь вот такие факты», — цитирует Путина пресс-служба Кремля. 

За сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, 18 человек умерли.

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