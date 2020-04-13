В Московской области ограничили посещение храмов

В Подмосковье с 13 до 19 апреля все службы в храмах будут проходить без участия прихожан. Территории и здания Московской епархии гражданам временно запрещено посещать, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

«Хотел бы обратиться ко всем верующим Московской епархии, чтобы вы приняли эти обстоятельства, как волю Божию, и исполняли предписания медиков. Хочу всех заверить, что наша общая молитва не прервется. Для молитвы, братья и сестры, нет расстояния», — сказал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который получил соответствующие предписания главного государственного санитарного врача по Московской области.

Отмечается, что ограничение посещения храмов может быть продлено. 19 апреля состоится один из главных православных праздников — Пасха.

По состоянию на 13 апреля 2020 года вирус COVID-19 выявлен в общей сложности у 18 священнослужителей и монашествующих храмов и монастырей Московской епархии. Еще у 21 имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден.