Голикова рассказала о темпах роста заболеваемости COVID-19

В России наблюдается устойчивая тенденция роста числа заболевших коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Устойчивая тенденция роста — от 16% до 18%. За вчерашний день — 16,2% по России, по Москве — 13,3%. По Московской области — 36,4%. По России, исключая Москву и Московскую область — 16,6%», — цитирует «Интерфакс» Голикову.

Основное увеличение числа заболевших — 72,3% — приходится на два региона — Москву и Подмосковье. На все остальные регионы приходится 27,7% новых заболевших.

В эту неделю и начало следующей Голикова ожидает нарастание заболевания в Москве и области.

