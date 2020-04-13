Путин: Минобороны может быть задействовано в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что Минобороны может быть задействовано в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке, передает ТАСС.

«Нужно этот опыт, безусловно использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь», — сказал Путин, открывая совещание.

Президент констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране меняется в худшую сторону: «Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого».